Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.
Bu kişilerin adreslerindeki aramada, 34,65 gram sentetik uyarıcı, 33,36 gram esrar, 207 uyuşturucu hap, hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanım aparatı, 2 kesici alet ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 840 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.
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