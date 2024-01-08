Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında H.U'nun iş yerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Söz konusu iş yerine düzenlenen operasyonda, 580 gram skunk ele geçirildi, H.U. gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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