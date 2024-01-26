 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli U.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin, tabanca, av tüfeği, fişek ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı
26.01.2024 - 11:55,  Güncelleme: 11:56
Abone Ol

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu şüpheli U.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Adresi belirlenen U.T. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ile tabanca, av tüfeği, fişek ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Uyuşturucu Ticareti, Elazığ, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


11:36
Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34
10 ünlü tavuk markasına soruşturma 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16
Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16
Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:14
AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:13
Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:10
Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı

Son Dakika
11:36 Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35 Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16 Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16 Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:13 Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:14 AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:10 Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı
10:59 Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir
11:01 Dolar 30,32 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 12:35:59. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement