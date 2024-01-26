Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu şüpheli U.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Adresi belirlenen U.T. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ile tabanca, av tüfeği, fişek ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.