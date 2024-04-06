Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı Tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Düzenlenen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin ikametindeki aramada, ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 38,43 gram sentetik uyarıcı, 18 sentetik ecza, sahte kimlik, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 48 bin 800 lira ele geçirildi.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Turhal Mimar Sinan Ortaokulu Hentbol Takımı, Aksaray'da düzenlenen Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda birinci oldu. Yarı finalde Rize Fatih Ortaokulu'nu mağlup eden takım, finalde Zonguldak temsilcisi Kozlu Ortaokulu'nu da yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazandı.
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