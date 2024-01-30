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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada 1 kilo 286 gram skunk ele geçirildi ve bir şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
30.01.2024 - 12:11,
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve sevkiyatını önlemeye yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda bir yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada 1 kilo 286 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Elazığ, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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