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Elazığ'da vatandaşlar mezarlıklara akın etti

ELAZIĞ - Elazığ'da Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıklar kabir ziyareti yapanlarla doldu taştı.

Elazığ'da Asri Mezarlık başta olmak üzere ildeki tüm mezarlıklar, arife günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyareti gün boyu devam etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen birçok vatandaş, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Kabirdeki çiçekleri sulayıp, mezarları temizleyen vatandaşlar, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Mezarlık girişinde Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından mezarlığa gelen vatandaşlara Yasin-i Şerif, su ve lokum ikramında bulunuldu.

Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlardan Mehmet Şanlı, "Babamın mezarını ziyarete geldim. Önce burayı temizledim ardından da annemin mezarına gideceğim. Arife günleri ve aylık olarak mezarlığa gelerek yakınlarımız ziyaret ediyorum. Babam çok değerli bir insandı. Allah tüm ölmüşlerin mekanını cennet eylesin" dedi.

Sadece Arife günleri değil sürekli mezarlığa geldiklerini aktaran Feyzi Karaman, "Arife günü daha yoğun oluyor. Bizde buraya gelerek bütün yakınlarımızı ziyaret ettik. Fatiha ve Yasin-i Şerif okuduktan sonra mezarlıktan ayrılıyoruz. Her bayram mezarlığa geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ali Rıza Yılmaz, "Bugün Arife günüdür. Bizde Allah rızası için mezarlığa gelerek dua ettik. Ben mezarlığa her zaman geliyorum. Bayram'da da buradayım Cuma akşamları da buradayım bir aksilik olmazsa sürekli geliyorum. Burada babam, annem, kardeşlerim ve aile dostlarımız var" cümlelerini kullandı.