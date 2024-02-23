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Meteoroloji 13. Bölge Müdürü Kaya: " Elazığ'da kaydedilen yağış miktarı geçen yıla oranla yüzde 93 arttı"

ELAZIĞ - Elazığ Meteoroloji 13. Bölge Müdürü Ömer Faruk Kaya, "Elazığ'da kaydedilen yağış miktarı 268,6 kilogram olarak kaydedildi. Bu geçtiğimiz uzun yıllara göre yüzde 53'lük bir artışa geçtiğimiz yıla göre ise yüzde 93 artış olduğunu göstermektedir" dedi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürü Ömer Faruk Kaya, kar yağışının az olmasından dolayı vatandaşların yılın kurak geçmesinin tahmin etmeleri üzerine böyle bir durumun olmadığını belirterek açıklamalarda bulundu. Yaptıkları son analizlere göre il genelinde hafta sonuna kadar yağış beklediklerini belirten Kaya, "Yağışlar genellikle yağmur şeklinde olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyir edecek. Gece en düşük sıcaklıklarımız, 2 ila 4 derece civarında olurken gündüz ise 10 ila 12 derece civarında seyretmesini bekliyoruz. Rüzgarlarımız genellikle değişik yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesini tahmin etmekteyiz. Yağışları su yılı itibariyle değerlendirme yapıyoruz. Su yılı yağışlarımız 1 Ekim'de başlayarak 31 Ocak biten bir hidrolojik terimdir. Elazığ'da kaydedilen yağış miktarı 268,6 kilogram olarak kaydedildi. Bu geçtiğimiz uzun yıllara göre yüzde 53'lük bir artışa geçtiğimiz yıla göre ise yüzde 93 artış olduğunu göstermektedir. Şubat ayında şu ana kadar merkezde kaydettiğimiz yağış, 77.5 kilogramlık yağış kaydı gerçekleşti. Bölgemizin genelinde yağışların mevsim normallerinin üzerinde olduğu kaydedilmiştir. Kar yağışlarımız geçtiğimiz yıllara göre biraz daha az olduğu kayıtlarda görülmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde bulunan orta vadeli tahminler kısmında görüleceği üzerine yağışlarımız önümüzdeki aylarda genellikle mevsim normallerinde olduğu görülmektedir" diye konuştu.