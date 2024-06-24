Elazığ\'da yıkım kararı verilen binada asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

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Elazığ'da yıkım kararı verilen binada asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çarşı Mahallesi'nde, dün ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verilerek boşaltılan binaya, henüz bilinmeyen nedenle giren Cevat Keskin (57), asansör boşluğuna düştü.

Ağır yaralanan Keskin, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Keskin, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.