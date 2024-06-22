Elazığ'da yılanların çiftleşme dansı kamerada - Son Dakika
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Elazığ'da yılanların çiftleşme dansı kamerada

Elazığ'da sıcak havalarla birlikte sıkça görülen yılanlar, Bağin mezrasında çiftleşme dansı yaparken bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İki metre uzunluğundaki yılanlar, dakikalarca dans ettikten sonra gözden kayboldu.

22.06.2024 16:10
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Elazığ'da yılanların çiftleşme dansı kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da yaklaşık iki metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansı cep telefonu ile kaydedildi.

Sıcak havalarla birlikte yılanların da sık görüldüğü Elazığ'da hemen her gün yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Alacakaya- Palu ilçe sınırında bulunan Bağin mezrasında yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansını gören bir kişi telefonuna sarılıp o anları kaydetti. Yılanlar dakikalarca çiftleşme dansı yaptıktan sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da yılanların çiftleşme dansı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da yılanların çiftleşme dansı kamerada - Son Dakika
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