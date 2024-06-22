Güncel

Elazığ'da yılanların çiftleşme dansı kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da yaklaşık iki metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansı cep telefonu ile kaydedildi.

Sıcak havalarla birlikte yılanların da sık görüldüğü Elazığ'da hemen her gün yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Alacakaya- Palu ilçe sınırında bulunan Bağin mezrasında yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansını gören bir kişi telefonuna sarılıp o anları kaydetti. Yılanlar dakikalarca çiftleşme dansı yaptıktan sonra gözden kayboldu.