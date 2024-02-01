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Elazığ'da yiyecek aramak için köye inen kurt sürüsü böyle görüntülendi - Son Dakika
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Elazığ'da yiyecek aramak için köye inen kurt sürüsü böyle görüntülendi

Elazığ\'da yiyecek aramak için köye inen kurt sürüsü böyle görüntülendi

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Hacı Hüseyinler köyünde yiyecek bulmakta güçlük çeken bir kurt sürüsü, köyün girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kurtlar, köy girişinde yiyecek ararken görüntülendi ve daha sonra gözden kayboldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

01.02.2024 00:30
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Elazığ'da yiyecek aramak için köye inen kurt sürüsü böyle görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesinde köye inen kurt sürüsü, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yiyecek bulmakta güçlük çeken kurt sürüsü, Baskil ilçesine bağlı Hacı Hüseyinler köyüne indi. Köyün girişinde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan kurtlar, köyün girişinde yiyecek ararken görüntülendi. Kurt sürüsü, köy girişinde gezdikten sonra gözden kayboldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edildi.

Kaynak: İHA

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