Elazığ\'da yiyecek arayan domuz sürüsü görüntülendi

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Elazığ'da yiyecek arayan domuz sürüsü böyle görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesinin yüksek kesimlerinde domuz sürüsü görüntülendi.
Baskil ilçesinin yüksek rakımlı bölgesinde domuz sürüsü görüntülendi. Domuz sürüsü bir süre tarlalarda yiyecek aradı. Köy sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenen domuz sürüsü daha sonra gözden kayboldu.
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