Elazığ\'da yiyecek arayan domuz sürüsü görüntülendi

Elazığ'da yiyecek arayan domuz sürüsü böyle görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesinin yüksek kesimlerinde domuz sürüsü görüntülendi.

Baskil ilçesinin yüksek rakımlı bölgesinde domuz sürüsü görüntülendi. Domuz sürüsü bir süre tarlalarda yiyecek aradı. Köy sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenen domuz sürüsü daha sonra gözden kayboldu.