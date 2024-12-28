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Elazığ'da gece saatlerinde yoğun sis

ELAZIĞ - Elazığ'da yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi de 5 metreye kadar düştü.

Kent merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığı düştü. Şehrin bazı bölgelerini esir alan sis görüş mesafesini azalttı. Adeta göz gözü görmezken yer yer 5 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretti.