Elazığ'da gece saatlerinde yoğun sis
ELAZIĞ - Elazığ'da yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi de 5 metreye kadar düştü.
Kent merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığı düştü. Şehrin bazı bölgelerini esir alan sis görüş mesafesini azalttı. Adeta göz gözü görmezken yer yer 5 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretti.
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