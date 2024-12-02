Elazığ\'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

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- Elazığ'da yüksek kesimlerde sis etkili oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da yüksek kesimlerinde sis etkili oldu.

Elazığ'da yüksek kesimlerde ise sis etkisini sürdürüyor. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler, yavaş ve kontrollü seyretmek zorunda kaldı. Şehir merkezi ve çevre yollarda etkili olan pus ve sis sebebiyle görüş mesafesinin azalması sürücülere zor anlar yaşattı.