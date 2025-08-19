Elazığ\'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Elazığ'da 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 DM 833, 23 AFF 402 plakalı otomobiller ile SNI7 RDU yabancı plakalı otomobil ve plakası öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından sürücüler arasında yaşanan gerginlik polis ekiplerinin araya girmesiyle sona erdi.