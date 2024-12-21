Elazığ\'daki Asfalt Şantiyesinde Yangın Çıktı

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ELAZIĞ'da belediyeye ait asfalt şantiyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Elazığ Belediyesi'ne ait Hilalkent Mahallesi'nde bulunan asfalt şantiyesindeki ısıtma tanklarının bulunduğu bölgede, öğleden sonra bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.