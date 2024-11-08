Elazığ'daki Depremin Artçı Nitelikli Olduğu Açıklandı

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Haber: Beril KALELİ-Kamera: Hakan KAYA

(TEKİRDAĞ) - Elazığ'da 17.04'te meydana gelen depremle ilgili ANKA Haber Ajansı'na konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve AFAD Bilimsel Destek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Elazığ'da 2020'de bir deprem olmuştu 6,8 büyüklüğünde. Bu deprem, o depremin kuzey ucunda gerçekleşti, Palu'ya doğru. Yani 2020 depreminin de bir artçısı sınıfında değerlendirilebilir bu deprem" dedi.

Saat 17.04'te, merkez üssü Elazığ olan deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5, Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü 5.1 olarak açıkladı. Depremin olduğu saatlerde Tekirdağ'da, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Trakya Su Çalıştayı'nda bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve AFAD Bilimsel Destek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Artçı deprem sınıfında değerlendirilebilir ama...

Sözbilir "Elazığ'da 2020'de bir deprem olmuştu 6,8 büyüklüğünde. Bu deprem, o depremin kuzey ucunda gerçekleşti, Palu'ya doğru. Aslında o bölgede sismik boşluk sınıfında bir fayımız var ve o fayın etki alanındaki bir bölgede bu gerçekleşti. Yani 2020 depreminin de bir artçısı sınıfında değerlendirilebilir bu deprem... Tabii daha sonra eğer Palu segmentiyle ilgili bir sıkıntı gelişirse çünkü orada 200 yılı aşkın süredir kırılmayan fay parçaları var. Onlarla ilgili bir enerji transferi gerçekleşirse, tabii ki o zaman tehlike biraz daha büyüyebilir". dedi.