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Elazığ'daki maden işçilerinin eyleminin başlamasında 'intihar' detayı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde Eti Krom AŞ'ye ait maden sahalarında çalışan işçilerin 13 gün önce haklarının iyileştirilmesi talebiyle başlattıkları eylemler öncesinde bir işçinin intihar ettiğini iddia eden ve buna tepki gösterdikten sonra iş akdinin feshedildiğini savunan eski çalışan Vedat Aldanmaz isimli maden işçisi, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda, "Burada bizim insan gibi yaşamamızı istemeyenler önümüze set koydular. Kimse bizimle görüşme sağlamadı" dedi.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunan Eti Krom Yıldırım A.Ş'ye ait maden ocaklarında çalışan işçiler, çeşitli haklar talep ederek isteklerinin yerine getirilmesi için yönetime süre tanımasının ardından eylem başlattı ve eylem yapan işçilerle iki gün önce bir araya gelen ve taleplerini dinleyen Eti Krom AŞ'nin sahibi Ali Rıza Yıldırım, "Yarın herkesi kapının önüne koyarım" derken işçi de, "İş sizin işiniz" deyince, "Cevap verme bana. Ben sana söz hakkı verince konuşacaksın. Ben burayı sıfır yaparım, yarında kapıya kilidi vururum. Burası devlette kilitliydi. Para da kazanmıyordu para da kaybetmiyordu. Ben burayı aldım, bu hale getirdim" diyerek tepki topladı.

Olay sonrası sosyal medya hesapları üzerinden video yayınlayan Vedat Aldanmaz isimli fabrikanın eski çalışanı, 22 Mayıs 2024 tarihinde bir arkadaşının intihar ettiğini, buna üzüldüğü ve işçi haklarının iyileştirilmesini talep ettikten sonra işten çıkarıldığını aktardı.

Aldanmaz yayınladığını videoda şu açıklamalarda bulundu, "Eti Krom AŞ'de 22 Mayıs tarihine kadar çalışmış bulunmaktaydım. Bir kardeşimizin 22 Mayıs 2024 tarihindeki intihar girişimi ile hüzünlendik ve bir gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdim ve bu iş bırakma eyleminde değerli kardeşlerimizle ve birim yöneticimize de bildirdim. Bunu bildirmeme rağmen bu benim yasal hakkım olmasına rağmen bu benim psikolojimi etkilemesine rağmen işim 5. Ayın 22'si sabahı itibariyle feshedildi. Feshedilme gerekçesi ise elektrik bakım hattı Whatsapp grubunda 22 Mayıs 2024 tarihinde yazdığınız muhtelif mesajlarla mesai arkadaşlarınızı boykot ve direniş yapmaya davet ettiğiniz, memleketimizin zenginliği bir aileye peşkeş çekilmektedir şeklinde ifadeler kullanmanız, kazanlar dolusu çorbayı kendi işkembelerine indirirken hızlı davranan yönetim nasıl oluyor da sıra işçilere gelince aylardır bir çalışmayı bitiremiyor şeklinde yönetim hakkında hakaret içeren ifadelerde bulunduğum söyleniyor. Benim yazdığım bu mesajlar doğrudur, arkasındayım ama hiç kimseye hiçbir şekilde hakaret etmedim. Ben bir iş yerini kendi lehlerine alıp ve düzenli bir şekilde çalışmayı başaramayan başarısız insanlaraydı sitemim. Bunlar kalıplaşmış cümleler. Biz bu sözleri söylerken hemen işin feshedilmesine gerek yoktu. Biz gurbette gurbet türküleri söyleyerek hayatımızı devam ettirmek istemiyoruz. Biz kahraman bir halkız ve tarihler boyunca her zaman destanlar yazmışız. Hakkımda tutulan bu tutanağın ve savunmamın CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a ilettim. Alacakaya Belediye Başkanını tebrik ediyorum, Allah razı olsun. Direnişe destek verdiği için. Değerli arkadaşlar, tüm kamuoyundan ve basın mensuplarından destek bekliyoruz. Haksız yere işimiz feshedildi. Gerekçemiz, tazminat hakkımız, banka promosyonlarının alınması, maaşlarımızda iyileştirme ve firma ağır sanayi olduğu için haklarımızın ağır sanayi üzerinden SSK'mızın yatması. ve senede iki tane bayram ikramiyesi almamız. Bunlar bizim insanca yaşam sürebilmemiz için isteklerimizdi ki maalesef burada bizim insan gibi yaşamamızı istemeyenler önümüze set koydular. Kimse bizimle görüşme sağlayamadı. Elazığ Eti Krom A.Ş, Yarımca fabrika bölümünde çalışan hiçbir işçi bizi temsil etmiyor. Bizi sadece Sori ve Kef bölgesinde olan işçi kardeşlerimizdir. Haksız yere işim feshedildi, haksız yere ekmeğimden edildim ve hakkımı arıyorum. Hakkımı ararken de bütün milletvekillerimden ve belediye başkanlarımdan destek bekliyorum. Bu ateş sönmeyecek, bu usulsüzce davranışları ve hakaret içeren sözleri ben değil kendileri söylüyorlar. Ben bu kapıyı kapatırım ve hemen sizi buradan def ederim gibi cümleler kullanıyorlar. Bu memleketin zenginliğinin bir aileye peşkeş çekilmiştir sözümün tam yeridir. Çünkü sen bu coğrafyanın zenginliklerini alıp götürürken bu işçilerin emek terini hiçe sayıp bu kapıya kilidi vuramazsın. Sen kimsin diyoruz biz de. Elimizden geldiğinde direneceğiz ve direnirken de tüm yurttaşlarımızdan destek bekliyorum" diye konuştu.