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Elazığ'dan Adilcevaz'a 'gönül köprüsü' kuruldu

Elazığ Fırat Üniversitesi Bir Dünya Oyuncak Topluluğu üyeleri, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Kavuştuk köyündeki yüzlerce çocuğu sevindirdi. Kışlık mont ve bot projesi kapsamında köye gelen topluluk üyeleri, çocuklarla eğlenceli vakit geçirerek onlara bot, mont ve oyuncak dağıttı. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür edildi.

Elazığ\'dan Adilcevaz\'a \'gönül köprüsü\' kuruldu
08.01.2024 - 23:17,  Güncelleme: 23:38
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Elazığ'dan Adilcevaz'a 'gönül köprüsü' kuruldu

BİTLİS - Elazığ Fırat Üniversitesi Bir Dünya Oyuncak Topluluğu üyeleri, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Kavuştuk köyündeki yüzlerce çocuğu sevindirdi.

Elazığ Fırat Üniversitesi Bir Dünya Oyuncak Topluluğu, kışlık mont ve bot projesi kapsamında Adilcevaz ilçesine geldiler. Doğum günü kutlanmamış çocukların ilk defa doğum günlerini kutlayan topluluk üyeleri, köy çocukları ile doyasıya eğlendiler. Elazığ Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Köstekçi, üniversite bünyesinde Bir Dünya Oyuncak Bir Dünya Etkinlik Kulüpleri olduğunu belirterek, "Bu topluluk sayesinde her ay farklı bir köy okuluna bot ve mont yardımı yapıyoruz. Bunun yanı sıra çocuklarla eğlenceli vakit geçirmek için onlarla çeşitli oyunlar oynayarak eğlenmeye çalışıyoruz. Onlara yaş pastalar yapan arkadaşlarımız var, müzik eşliğinde onlarla doyasıya eğleniyoruz" dedi.

Topluluk üyesi Furkan Sönmez ise temel vizyonlarının çocuk ve kadın haklarını savunmak olduğunu belirterek, "Bundan dolayı bugün rotamızı Bitlis'e çevirdik. Temelde hedefimiz bu çocukların geleceğine yön vermek, gelecekte nice ahlaklı öğretmenler, doktorlar, çiftçiler yetiştirmektir. Bunun için mücadelemiz var, bunun için doğunun her noktasına gitmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Mizgin Tanyurt da, topluluk olarak bugün Adilcevaz ilçesine geldiklerini söyleyerek, "Amacımız; çocuklar üşümesin, onlarla birlikte mutlu olalım. Onlarla bir günü doya doya yaşayalım istedik. Onlara çeşitli oyuncaklar, bot ve mont dağıtımımız oluyor. Bu projede emeği olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Adilcevaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş ise etkinlik ve hediyelerden dolayı Elazığ Fırat Üniversitesi yetkililerine teşekkür etti.

(ORH-MSA-Y)

Kaynak: İHA
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