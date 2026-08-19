Elazığ Geven Balında Hasat Sezonu Başladı - Son Dakika
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Elazığ Geven Balında Hasat Sezonu Başladı

Elazığ Geven Balında Hasat Sezonu Başladı
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Elazığ'da geven balının hasat dönemi başladı. Üreticiler, bu sezon bereketli geçiyor.

Elazığ'da coğrafi işaretli geven balında hasat sezonu başladı.

Maden ve Sivrice ilçeleri başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde geniş yayılım gösteren geven (keven) bitkisinin nektarından beslenen arıların ürettiği tescilli lezzet, ildeki toplam bal üretiminin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturuyor.

Arıcıların 11 aylık emeği ile üretilen ve yılda bir kez ürün alınan Elazığ geven balında hasat mesaisi başladı.

Üreticiler, bu yıl artan mevsimsel yağışlarla bitki örtüsünün zenginleşmesi sayesinde bereketli bir sezon geçiriyor.

"Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret almak için müracaat ettik"

İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, AA muhabirine, kentin zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalarında üretilen tescilli geven balının kalitesiyle dünya standartlarında bir marka olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Taşkesen, "2024 yılında Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret almak için müracaat ettik. Bununla ilgili süreçte de sona doğru geliyoruz." dedi.

Arıcılığın bölge ekosistemi ve tarımsal üretim için hayati önem taşıdığını ifade eden Taşkesen, "İlimizde 1500 aile arıcılıkla uğraşıyor. Başta geven balı üretiyorlar. Geven balı bölgenin en değerli ve kıymetli ballarından birisi. Zaten literatürde de geven balı en kaliteli ballar arasında yer alıyor. Bakanlığımız hem arıcılığı destekliyor hem de arıcılık yapılan alanlarla ilgili çok önemli hizmetlerde bulunuyor. 110 bin civarında arılı kovanımız var ve 540 ton civarında da bal üretimi yapıyoruz." diye konuştu.

"Bu yıl bereketli geçti"

Maden ilçesindeki arıcılardan Yusuf Elitok, ürettikleri balın kalitesinden dolayı İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdun dört bir yanından talep gördüğünü belirtti.

Hasat döneminde sıcak hava nedeniyle zorlandıklarını ifade eden Elitok, verdikleri emeğin karşılığını almanın ise kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Elitok, Maden bölgesinde geven balında verimin bu yıl arttığını dile getirerek, "Bu yıl bereketli geçti. Yağışların bol olması nedeniyle tabiattaki bitki florası zenginleşti. Haliyle arılar bu yıl nektara doydu. Diğer yıllara göre daha iyi bir ürün aldık. Ürünümüzü iyi şekilde de değerlendirirsek iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum." dedi.

Nurettin Çelik ise ürettikleri balın kalitesinden dolayı talep gördüğünü dile getirdi.

Tadan herkesin balın aromasını çok beğendiğini anlatan Çelik, "25 yıldır benden bal alanlar var, almaya da devam ediyorlar. Yani kalitesinden ve aromasından memnun oldukları için bu balı tercih ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ Geven Balında Hasat Sezonu Başladı - Son Dakika

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