Elazığ'ı tilkiler sardı
ELAZIĞ - Elazığ'da doğal yaşam ortamlarında yiyecek bulamayan tilkiler, şehir merkezini mesken tuttu.
Elazığ'da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, Tarihi Harput Mahallesi ile şehir merkezine kadar geldi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, gezdikten sonra gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'ı Tilkiler Sardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?