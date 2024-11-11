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Elazığ'ı tilkiler sardı

ELAZIĞ - Elazığ'da doğal yaşam ortamlarında yiyecek bulamayan tilkiler, şehir merkezini mesken tuttu.

Elazığ'da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, Tarihi Harput Mahallesi ile şehir merkezine kadar geldi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, gezdikten sonra gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.