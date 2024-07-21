Elazığ'ın Baskil ilçesinde otomobil çarpışması: 1 ölü, 5 yaralı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
M.B.S'nin (18) kullandığı 23 HS 634 plakalı otomobil, Baskil hayvan pazarı mevkisinde Ö.Ş'nin (36) kullandığı 23 AU 131 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Baskil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.Ş. (80), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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