Elazığ'ın Hazarbaba Dağı yeniden beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika
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Elazığ'ın Hazarbaba Dağı yeniden beyaz örtüyle kaplandı

Elazığ\'ın Hazarbaba Dağı yeniden beyaz örtüyle kaplandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan 2 bin 300 rakımlı Hazarbaba Dağı, baharın gelişiyle birlikte kıştan kalan karların erimesi ve devam eden yağışlar sonucu yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Hazarbaba Dağı ve Hazar Gölü, doğal güzellikleriyle her mevsim farklı manzaralar sunmaktadır. Karla kaplı dağ ve kazların yüzdüğü göl, güzel bir görüntü oluşturdu.

25.03.2024 18:59
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Hazarbaba Dağı, yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Hazarbaba Dağı ve kuzeyinde yer alan Hazar Gölü, doğal güzelliği ile her mevsim farklı manzaralar sunuyor.

Baharın gelişiyle kıştan kalan karların bir bölümünün eridiği dağ, Sivrice'de 3 gün önce başlayan ve yüksek kesimlerde aralıklarla devam eden yağışla ilkbaharda beyaza büründü.

Karla kaplı dağ ve kazların yüzdüğü Hazar Gölü, güzel görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'ın Hazarbaba Dağı yeniden beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'ın Hazarbaba Dağı yeniden beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika
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