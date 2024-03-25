Elazığ\'ın Hazarbaba Dağı yeniden beyaz örtüyle kaplandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Hazarbaba Dağı, yeniden beyaz örtüyle kaplandı.
Hazarbaba Dağı ve kuzeyinde yer alan Hazar Gölü, doğal güzelliği ile her mevsim farklı manzaralar sunuyor.
Baharın gelişiyle kıştan kalan karların bir bölümünün eridiği dağ, Sivrice'de 3 gün önce başlayan ve yüksek kesimlerde aralıklarla devam eden yağışla ilkbaharda beyaza büründü.
Karla kaplı dağ ve kazların yüzdüğü Hazar Gölü, güzel görüntü oluşturdu.
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet ile minibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Karabük Üniversitesi (KBÜ), sosyal medya mecralarında kentte HIV (+) ve HPV (+) vakalarında artış yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Karabük İl Sağlık Müdürlüğünün duyurusunda belirtildiği gibi, Karabük'teki hastanelere HPV ve HIV şüphesiyle başvuran sayısında bir artış olmadığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca Karabük'ün son derece güvenli bir şehir olduğu ve öğrencilerin eğitimlerine huzurlu bir şekilde devam ettiği ifade edildi. KBÜ'nün akademik çalışmaları ve uluslararası çalışmalarıyla saygın bir konuma yükseldiği belirtilen açıklamada, üniversitenin uluslararasılaşma politikasına uygun şekilde hareket ettiği ve dünyanın dört bir yanından başarılı öğrencileri kabul ettiği vurgulandı. Açıklamada, asılsız paylaşımları yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı da belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile ve Tuzla'daki halk buluşmalarında, İstanbul'da milletin ittifakı kazanacağını belirterek, memur, işçi, emekçi, öğrenci, işsiz ve emeklinin kazanacağını söyledi. İmamoğlu, halkçı belediyecilik anlayışıyla israfçıların ve rantçıların kaybedeceğini, halkın ise bereket kazanacağını vurguladı.
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