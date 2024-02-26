Elazığ\'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi

Elazığ'ın Palu ilçesindeki maden ocağında göçük meydana geldi.
İlçenin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde göçük meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, ilk etapta 4 işçinin enkaz altında kaldığı, yapılan ilk müdahaleler neticesinde 3 işçinin kurtarıldığı, 1 işçinin kurtarılması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.
Elazığ Valisi Toraman maden ocağında yürütülen kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti
Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Palu Kaymakamı Hulusi Teke ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren ile maden ocağında yürütülen kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.
Vali Toraman, gazetecilere, özel krom madeni işletmesinde göçük ihbarı aldıklarını, ekiplerin derhal bölgeye intikal ettiğini, süratle arama kurtarma faaliyetlerine başladığını söyledi.
İlk etapta 4 işçinin göçük altında kaldığının tespit edildiğini aktaran Toraman, şunları kaydetti:
"Yürütülen arama kurtarma faaliyetleri sonucu 3 işçi sağ olarak çıkarıldı. İlk çıkarılan işçinin ayakta tedavisi devam ediyor. Diğer 2 işçi hastaneye sevk edildi, tedavileri devam ediyor. Aldığımız bilgilere göre hayati tehlikeleri bulunmuyor. Gerekli tedavi ve tetkikleri Fethi Sekin Şehir Hastanemizde yürütülmekte. Şu anda yer altında bir işçi kardeşimiz var, onu da kurtarmak için ekipler gayret gösteriyorlar. Onunla da ses irtibatı sağladı arkadaşlar, sağ olduğunu teyit ettik. Muhtemelen bir sıkışma meydana gelmiş. Dolayısıyla en kısa zamanda güvenli şekilde ulaşarak onu da çıkarmayı ümit ediyoruz. Tahlisiye ekipler aşağıda, 24 kişi ekip olarak çalışıyor. Ayrıca UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerimiz, ilgili bütün kurumlar, jandarmamız hepsi olay yerinde, vazifelerini yürütüyorlar."
Toraman, göçükle ilgili bilgi alır almaz AK Parti Elazığ Milletvekili Nazırlı, Palu Kaymakamı Teke, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Evren ile olay yerine gelerek gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, göçük altında kalan işçinin de en kısa sürede kurtarılmasını beklediklerini söyledi.
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