Elazığ Karakoçan'da çıkan örtü yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Hamzalı köyünde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına itfaiye, orman işletme ve jandarma ekipleri müdahale ediyor; alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde örtü yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Karakoçan ilçesi Hamzalı köyünde, öğle saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Karakoçan Belediyesi İtfaiyesi, Elazığ ve Bingöl'den Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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