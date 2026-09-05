Elazığ Karakoçan'da orman yangını ekipler ve vatandaşların desteğiyle söndürüldü
Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Akkuş köyü mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Karakoçan Orman İşletme Şefliği ve jandarma ekipleri, vatandaşların da desteğiyle yangını söndürerek olası büyük bir felaketi önledi.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Akkuş köyü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Karakoçan Orman İşletme Şefliği ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangını söndürdü.
Kaynak: AA
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