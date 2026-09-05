Elazığ Karakoçan\'da orman yangını ekipler ve vatandaşların desteğiyle söndürüldü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Akkuş köyü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Karakoçan Orman İşletme Şefliği ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangını söndürdü.