Elazığ Keban'da balıkçı işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi, 13 yaralı
Elazığ'ın Keban ilçesinde, Karakaya Baraj Gölü'ndeki kafes balıkçılığı işletmesinde çalışan işçileri taşıyan minibüs, Nimri köyü yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 5'i ağır 13 kişi yaralandı; yaralılar, olay yerine sevk edilen ekipler ve köylülerin yardımıyla araçtan çıkarılarak hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5'i ağır 13 kişi yaralandı.
A.Ç. idaresindeki 23 AY 722 plakalı Karakaya Baraj Gölü'ndeki kafes balıkçılığı işletmesinde çalışan işçileri taşıyan minibüs, Nimri köyü yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada minibüste bulunan 5'i ağır 13 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, köylülerin de yardımıyla minibüsteki yaralıları araçtan çıkararak ambulanslara taşıdı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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