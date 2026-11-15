Elazığ Keban\'da düzenlenen buluşmada Seydaoğlu ilim, irfan ve hikmeti anlattı

Elazığ'ın Keban ilçesinde "İlim ve Hikmet Halkası Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Keban İlçe Müftülüğü tarafından Yusuf Ziya Paşa Camii Külliyesi Kütüphanesi'nde düzenlenen programda, Karakoçan ilçesindeki Şeyh Ubeydullah El-Kavumani Erkek Kur'an Kursu Müdürü Dr. Muhammed Seydaoğlu, "İlim, İrfan ve Hikmet Ekseni" konusunda katılımcılara bilgi verdi.

İlçe Müftüsü Samet Çiçen, yaptığı açıklamada, ilim, irfan ve hikmet ekseninde bir araya geldikleri programda, aynı sohbet halkasında buluşmanın ve birlikte öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çiçen, programa katılan Seydaoğlu ve katılımcılara teşekkür etti.