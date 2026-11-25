Elazığ-Maden yolunda alev alan otomobilin yangınını belediye itfaiyesi söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ-Maden kara yolunun Karataş mevkisinde seyreden otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti, Maden Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobilde hasar oluştu.
Elazığ'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Elazığ-Maden kara yolunun Karataş mevkisinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 44 AHG 141 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Maden Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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