Elazığ Mezarlıklarında Bayram Yoğunluğu

Elazığ'da mezarlıklarda yoğunluk

ELAZIĞ - Elazığ'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı öncesinde hayatını kaybeden yakınlarını anmak için Asri Mezarlığına akın etti.

Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, ziyarete gelenlere Yasin-i Şerif kitabı ve badem şekeri ikram ederken, Orman Bölge Müdürlüğü ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Bayram öncesinde mezarlıkta duygusal anlar yaşanırken, yoğun ziyaretçi akını dikkat çekti.

Ziyarete gelenler, sevdiklerinin mezarlarını temizleyip çiçekler dikerek dualar ederken, duygusal anlar yaşandı. Vatandaşlar, bayram öncesinde kaybettikleri yakınlarını anmanın huzurunu yaşadıklarını ifade etti.

Öte yandan, Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, mezarlığa gelen vatandaşlara Yasin-i Şerif kitabı ile badem şekeri ikram etti. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü tarafından mezarlık girişine konuşlandırılan tırda ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.