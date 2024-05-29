Elazığ Valiliği, ekmeğe yeni zam kararına itiraz edecek - Son Dakika
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Elazığ Valiliği, ekmeğe yeni zam kararına itiraz edecek

Elazığ Valiliği, ekmeğe yeni zam kararına itiraz edecek

Elazığ Valiliği, bazı basında yer alan 'Ekmeğe yeni zam geldi' başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaparak, ekmek fiyatlarına yapılan zam kararına itiraz edeceğini ve hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

29.05.2024 00:07
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Elazığ Valiliğince, bazı basında yer alan "Ekmeğe yeni zam geldi" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilde faaliyet gösteren ekmek üreticilerinin bir kısmının Ticaret ve Sanayi

Odasına kalan kısmının ise Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine kayıtlı olduğu bildirildi.

16 Mayıs'ta Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasının somun ekmeğin 10 liradan satılması kararına karşı Valiliğin halkın uygun fiyattan somun ekmeğe ulaşabilmesi için yaptığı itirazın komisyonda oy çokluğu ile kabul edildiği belirtilen açıklamada, 17 Mayıs'tan itibaren somun ekmeğin 8 liradan satılması için karar alındığı aktarıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Bu defa da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 27 Mayıs'ta somun ekmeğin 10 liradan satılmasına dair karar almıştır. Bu karara karşı Valiliğimiz itiraz edecek ve kanunun vermiş olduğu yetki çerçevesinde hukuki süreç başlatılacaktır."

Kaynak: AA

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