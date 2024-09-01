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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Ağın ilçesini ziyaret etti.

Hatipoğlu, ilçe ziyaretinde Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkmenoğlu, Belediye Başkanı Şeref Çakar, kurum müdürleri ve muhtarların katılımıyla toplantı yapan Hatipoğlu, talepleri dinledi.

Hatipoğlu, daha sonra ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçede bir şehit ailesini ziyaret eden Hatipoğlu, TOKİ konutları, leblebi ve badem üretim tesisinde ile inşaatı devam eden hükümet konağında incelemelerde bulundu.???????