Elazığ Valisi Ömer Toraman başkanlığında "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.
Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen programda Vali Toraman, kent genelinde 2024 yılının ilk iki ayında meydana gelen asayiş olayları, yürütülen operasyonlar ve çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Toraman, kentin huzur ve güvenliği için bir taraftan önleyici kolluk hizmetlerini yürütürken diğer taraftan suçluların yakalanmasına ve suç olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimat ve takipleriyle emniyet ve asayiş hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmek için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde güvenlik güçlerinin özveriyle çalışma yürüttüklerini kaydeden Toraman, bu yılın ilk iki ayında gerçekleşen asayiş olaylarının bir önceki yıla göre yüzde 10 azaldığını bildirdi.
Toraman, şöyle konuştu:
"İlimizde 1 Ocak 2024'ten itibaren ilk iki aylık dönemde 286 önemli asayiş olayı meydana gelmiştir. 2023 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında mala karşı işlenen asayiş olaylarında yüzde 1, kişilere karşı işlenen asayiş olaylarında ise yüzde 26'lık düşüş yaşanmıştır. Asayiş suçları kapsamında 99 kişi tutuklanmış ve 101 kişiye adli kontrol kararı verilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 126 çeşitli çap ve marka tabanca ile yivli, yivsiz tüfek ele geçirilmiştir. Ayrıca, kolluk kuvvetlerimiz tarafından ilimizin güvenliğine yönelik ilk iki aylık dönemde yapılan uygulamalarda 748 bin 683 kişi sorgulanmıştır."
Terör suçları ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların geçen yılın ilk 2 ayına göre yüzde 14 artış gösterdiğini, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise yüzde 97 artış sağlandığına dikkati çeken Toraman, yakalanan 230 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini belirtti.
Bu yılın ilk iki aylık zaman diliminde zehir tacirlerine yönelik 513 operasyon düzenlendiğini aktaran Toraman, şöyle devam etti:
"Bu operasyonlar 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 130 artmıştır. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda 604 kişi yakalanmış, 62 zehir taciri tutuklanmıştır. 2024 yılının ilk iki aylık döneminde polis ve jandarma ekiplerince sokaklarımızı, uyuşturucu ve zehir tacirlerinden temizlemek adına gerçekleştirilen operasyonlarda, 43 kilogram esrar, 2,2 kilogram metamfetamin, 158 gram kokain, 49 kilogram eroin, 26 gram bonzai, 308 gram skunk, 30 uyuşturucu hap ve 14 bin 860 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) üzerinden tüm ihbar, bildirim ve mesajların analiz ve değerlendirmesi sonucu ilçe, mahallede ve sokak bazlı suç yoğunluk haritası çıkardığımız noktalarda narko alan uygulaması yapılarak sokak satıcılarına yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda NARVAS üzerinden 2024 yılı ilk 2 ayında 16 NARVAS uygulaması yapılmış olup suç unsuru uyuşturucu maddelere el konulmuştur. Şehrimizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."
Trafik ekipleri tarafından bu yılın ilk iki aylık döneminde 104 bin 661 aracın sorgulandığını bildiren Toraman, 2023 yılının aynı dönemine ait araç sorgulama sayısına göre yüzde 90 artış sağlandığına işaret etti.
Toraman, şunları kaydetti:
"Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında polis ve jandarma tarafından son 2 ayda kaçakçılık suçlarına yönelik gerçekleştirilen 90 operasyonda 53 kişi tutuklanmış, 16 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96 artış sağlanan operasyonlar sonucu 54 tabanca, 8 av tüfeği, 41 şarjör, 10 silah parçası, 7 silah üretiminde kullanılan malzeme, 1239 fişek, 9 bin 168 emtia, 1470 paket sigara, 6 milyon 954 bin 404 makaron, 2 bin 752 kilogram tütün, 750 litre kaçak yakıt, 15 bin litre kaçak alkol ve 3 bin 192 tarihi eser ele geçirilmiştir."
Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren de katıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ Valisi Ömer Toraman başkanlığında huzur, asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Pendik'te ev sahibi olmak isteyen vatandaşlardan, ev sahiplerinden habersiz evleri için satış ilanı verip ön ödeme toplayarak emlak dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin Pendik'te açtıkları emlak şirketi üzerinden ilan sitelerine daire satışı ilanı verip, sonradan görüştükleri vatandaşlardan kapora alarak dolandırıcılık yaptıkları ihbarına yönelik çalışma yürüttü.
Apple, iOS 17.4 ve iPadOS 17.4 güncellemelerini kullanıma sunarak kendi ekosistemini değiştirmeye devam ediyor. Avrupa Birliği bölgesinde geçerli olan güncellemeler, App Store'un tekel olmasını engelliyor. Türkiye'yi nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor. Güncelleme ile birlikte App Store'da büyük değişiklikler, Apple Podcasts'te transkriptler, HomePod için SharePlay özelliği ve yeni emoji karakterleri gibi birçok özellik kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca CarPlay, iMessage güvenlik güncellemesi ve gelecekteki özelliklere dair işaretler de güncelleme ile birlikte geliyor.
Salesforce, doktorların ve diğer sağlık profesyonellerinin idari yüklerini azaltmayı amaçlayan iki yeni yapay zeka aracını tanıttı. Einstein Copilot: Health Actions, doktorların hasta yönetimini kolaylaştırırken, Assessment Generation: Değerlendirme oluşturma aracı ise sağlık çalışanlarının hastalarla ilgili kritik bilgileri daha hızlı işlemelerine yardımcı oluyor. Bu teknolojik yenilikler, sağlık sektöründe daha etkili ve verimli hizmetler sunulmasını sağlayabilir ve çalışan tükenmişliği sorununa çözüm olabilir.
Telegram'ın yeni güncellemesiyle kullanıcılar artık bireysel hesaplarını işletme hesabına dönüştürebilecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar lokasyon ve mesai saati gibi bilgileri profilinde sıralayabilecek. Ayrıca işletme hesapları otomatik cevap verebilme ve metin renklendirme gibi özelliklere de sahip olacak. Telegram'ın bu atılımı, küçük işletme sahipleri için büyük bir avantaj sağlıyor.
TSMC, son 2 ayda %9.4'lük bir gelir artışı yakalayarak dikkatleri üzerine çekti. Şirketin piyasa değeri 773 milyar doları aşarken, önümüzdeki dönemde 1 trilyon dolar barajını da aşması bekleniyor. Yapay zeka trendinin artmasıyla çip talebi de artarken, çip üreticileri bu talebi karşılamakta zorlanıyor.
Elon Musk, X platformundaki beğeni ve yeniden yayınlanma sayısı gibi istatistiklerin gösterilmesinden rahatsızlık duyduğunu belirterek, bu ayrıntıların platformun ana amacından saptığını ve görüntü kirliliğine yol açtığını savundu. Musk'ın bu açıklamaları, X kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri bu kararı mantıklı bulurken, kimileri beğeni sayısını görmek istediklerini söylüyor. Elon Musk'ın gelecek için birçok yenilik yapacağı düşünülüyor.
Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi'nde çevreye rahatsızlık veren şahısların ihbarını alan polis ekipleri, mukavemet gösteren 2 şahsı gözaltına aldı. Direnç gösteren şahısların polis merkezine götürülmesi için takviye ekipler sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?