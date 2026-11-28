Elazığ Yurtbaşı'nda haber alınamayan 75 yaşındaki adam mezarlıkta ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde geceden haber alınamayan 75 yaşındaki adam, sabah başlatılan aramada yaklaşık bir saat sonra mezarlıkta ölü bulundu. 112 Acil Sağlık ekiplerince ölümü belirlenen adamın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde haber alınamayan kişi mezarlıkta ölü bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Muhterem Yıldırım'dan geceden itibaren haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatan ekipler, yaklaşık bir saat sonra Yıldırım'ı mahalledeki mezarlıkta buldu. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yıldırım'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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