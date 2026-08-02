Elazığ\'da orman yangını: Ekipler zamanla yarışıyor

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi kırsalında orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

GECE SAATLERİNDE BAŞLADI

Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı köyü Bağlamaz Tepesi mevkisindeki ormanda, gece saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, köylülerin de desteğiyle alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.