İstanbul'da Caddebostan plajında tartışma yaratan görüntü

Sıcak yaz günlerinde İstanbulluların serinlemek ve nefes almak için akın ettiği Caddebostan Plajı, dün yine kapasitesinin üzerinde bir yoğunluğa sahne oldu. Ancak bu kez gündem sadece artan kalabalık değil, plajın ortasında geniş bir alan kaplayan eğlence çemberiydi.

YÜKSEK SESLİ MÜZİKLE HALAY ÇEKTİLER

Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, kumsalda adım atacak yer kalmadığı net bir şekilde görülüyor. Ailelerin, çocukların ve güneşlenmek isteyen diğer vatandaşların bulunduğu alanın hemen ortasında, kalabalık bir genç erkek grubunun toplanarak portatif bir hoparlörden açılan yüksek sesli müzik eşliğinde halay çektikleri anlar kameraya yansıdı. Grubun eğlencesi sürerken, çevredeki bazı vatandaşların da o anları telefonlarıyla kaydettiği görüldü.

KAMUSAL ALAN KULLANIMI TARTIŞMASI

Görüntülerin hızla yayılmasıyla birlikte, "kamusal alanların kullanımı", "plaj adabı" ve "çevreye rahatsızlık verme" konuları kamuoyunda yeniden tartışmaya açıldı. İzleyenlerin tepkileri ise genel olarak iki farklı noktada toplandı:

Birçok vatandaş, ailelerin ve her yaştan insanın bulunduğu halka açık bir plajda bu denli yüksek sesle müzik dinlenmesinin ve geniş bir grubun alanı domine etmesinin diğer insanların dinlenme ve huzur hakkını ihlal ettiğini savundu. Bu kesim, halk plajlarında belirli kuralların uygulanması ve denetimlerin artırılması gerektiğini vurguluyor.

Diğer bir kesim ise halk plajlarının herkese açık, serbest alanlar olduğunu; fiziksel bir taşkınlık veya şiddet olayı yaşanmadığı sürece gençlerin müzik eşliğinde eğlenmesinde bir sakınca bulunmadığını dile getirdi.