Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı - Son Dakika
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Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

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Fas'tan İspanya'nın kontrolündeki Sebte'ye geçen yaklaşık 69 bin 500 düzensiz göçmen, Avrupa'ya geçiş umutlarının tükenmesiyle geri dönmeye başladı. Sınır hattında kayalıklara tırmanmaya çalışan bir göçmene güvenlik görevlisinin elindeki büyük taşla vurduğu anlar tepki çekerken, göç krizi Avrupa'ya da sıçradı. İtalya, Fransa ve Portekiz sınır kontrollerini sıkılaştırarak yeni güvenlik önlemleri aldı.

Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kentinden İspanya'nın yönetimindeki Sebte bölgesine geçen yaklaşık 69 bin 500 düzensiz göçmen, Avrupa'ya geçiş beklentilerinin karşılanmaması üzerine yeniden Fas'a dönmeye başladı.

Sınır hattında son günlerde geri dönüşlerin hız kazandığı belirtilirken, bölgede yaşanan insani kriz de derinleşiyor.

TAŞLI MÜDAHALE TEPKİ ÇEKTİ

Göçmenlerin geri dönüşü sürerken sınır hattından gelen görüntüler büyük yankı uyandırdı. Yerel basın ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir güvenlik görevlisinin kayalık alanda ilerlemeye çalışan bir düzensiz göçmene elindeki büyük taşla vurduğu anlar yer aldı.

Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Görüntüler kısa sürede tepki toplarken, olay göç krizinin insani boyutunu yeniden gündeme taşıdı.

GERİ DÖNÜŞLERİN NEDENİ

Sebte'ye ulaşan çok sayıda düzensiz göçmenin temel ihtiyaçlarını karşılayamaması, barınacak yer bulamaması ve Avrupa ülkelerinin geçişlere izin vermeyeceğini açıklaması geri dönüşleri hızlandıran başlıca nedenler arasında gösteriliyor.

Bölgede güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı.

Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

KRİZ AVRUPA'YA YAYILDI

Yaklaşık 50 bin düzensiz göçmenin Sebte'ye ulaşmasının ardından kriz Avrupa'nın da gündemine taşındı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hükümeti, İspanya ile Schengen uygulamasını geçici olarak askıya alarak hava ve deniz yoluyla gelenlere yönelik sınır kontrollerini sıkılaştırdı.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, deniz ve hava sınırlarındaki kontrollerin bir ay boyunca devam edeceğini açıkladı.

Cumartesi sabahından itibaren Roma Fiumicino, Milano Malpensa ve Milano Linate havalimanlarında rastgele kimlik kontrolleri uygulanmaya başlandı.

Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

YENİ KONTROLLER NASIL UYGULANACAK?

Yeni uygulamaya göre Avrupa Birliği vatandaşlarının kimlik belgesi göstermesi yeterli olacak.

AB dışındaki ülke vatandaşlarının ise kimlik belgelerinin yanı sıra geçerli oturum izni veya vize ibraz etmesi gerekecek.

İtalya'dan İspanya'ya seyahat eden AB vatandaşlarının serbest dolaşım hakkı ise devam edecek.

Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

FRANSA VE PORTEKİZ DE ÖNLEM ALDI

Krizin büyümesi üzerine Fransa da İspanya sınırındaki kontrollerini artırdı.

Portekiz ise güney sınırındaki güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.

Avrupa Birliği genelinde alınan tedbirler, Schengen bölgesindeki serbest dolaşım ile sınır güvenliği arasındaki dengeyi yeniden tartışmaya açarken, özellikle birden fazla ülkeyi kapsayan Avrupa turizmi açısından da endişelere yol açtı.

Portekiz, İspanya, Göçmen, Fransa, İtalya, Dünya, Fas, Son Dakika

Son Dakika İspanya Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Oooo Oooo:
    Buda yanlış ama bizdeki sanayide işçi lazım mantığı doğrumu? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı - Son Dakika
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