CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı? - Son Dakika
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CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?

CHP\'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
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CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in görevden alınarak yerine yeni bir ismin atandığı iddiaları siyaset gündeminde hareketliliğe neden oldu. Parti Sözcüsü Müslim Sarı konunun MYK'da tartışıldığını ve ilerleyen günlerde açıklama yapılacağını belirtirken, Tekin ise 16 Ekim'e kadar görevinin başında olduğunu ifade etti.

CHP'nin geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlediği üye katılım törenine "cast ajanslarından para karşılığı figüran getirildiği" yönündeki iddiaların yankıları sürüyor. Bu tartışmaların gölgesinde, Mutlak Butlan kararıyla göreve gelen CHP Genel Merkezi'nin, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'i görevden aldığı öne sürüldü. Kulislerde, Tekin'in yerine eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in atandığı iddia ediliyor.

MYK'DA GÜNDEME GELDİ, TEKİN "GÖREVDEYİM" DEDİ

İddialar üzerine gözlerin çevrildiği CHP cephesinden peş peşe açıklamalar geldi. MYK toplantısı sonrasında gazetecilerin atama iddialarına yönelik sorularını yanıtlayan Sarı, "Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.

Görevden alındığına dair kendisine ulaşan herhangi bir bildirim olmadığını belirten Tekin, mahkeme kararı gereğince 16 Ekim'e kadar görevinin başında olduğunu ve yerine atama yapılamayacağını dile getirdi.

BELEDİYELERE YÖNELİK OPERASYONLAR VE DİSİPLİN SÜRECİ

Basın toplantısında 12 ilin yeni il başkanlarını da açıklayan Sözcü Müslim Sarı, gündemdeki diğer konulara da değindi. Yargılamalara karşı olmadıklarını belirten Sarı, sürecin masumiyet karinesini esas alarak ve hukukun genel ilkelerine uygun bir biçimde yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi hakkındaki disiplin iddialarına da yanıt veren Sarı, CHP üyesi olup başka bir siyasi parti için çalışan kişiler hakkında disiplin süreci işleteceklerini açıkladı.

İstifa süreçlerini yakından takip ettiklerini belirten Sarı, şu ana kadar yaklaşık 120 belediye başkanının partiyle yollarını ayırdığını söyledi. Sarı, "Bu belediyelerimizden büyükşehir biçiminde olanlar sadece 2 tanesi. Bize ait 12 tane büyükşehrin 10 tanesi Cumhuriyet Halk Partisi içinde siyaset yapmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin, Müslim Sarı, İstanbul, Siyaset, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı? - Son Dakika

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