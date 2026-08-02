Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti - Son Dakika
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Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti
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Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun emniyet ifadesi ortaya çıktı. Beşikçioğlu, aylık gelirini 2,5 milyon lira olarak beyan ederken, Çeşme, Urla, İstanbul ve Ankara'daki taşınmazları ile fındık bahçeleri, arsaları ve araçlarını tek tek sıraladı. "Behzat Ç." dizisinin çekimlerinde belediye imkanlarının kullanıldığı iddialarını ise reddederek, yapım şirketinin belediyeye ödeme yaptığını savundu.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifade ortaya çıktı.

Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlamalarıyla sorgulanan Beşikçioğlu, aylık gelirinin 2 milyon 500 bin lira olduğunu söyledi.

Gelirini belediye başkanlığı maaşı, Tatbikat Sahnesi'nden elde edilen bilet gelirleri, oyunculuk faaliyetleri ve telif ödemeleriyle açıkladı.

Ancak dosyadaki banka analizlerinde, beyan edilen aylık gelirle uyumlu düzenli para girişlerinin tespit edilemediği belirtildi. Dosyaya göre 2024 yılında banka hesaplarına 6 milyon 101 bin lira, 2025 yılında ise 9 milyon 468 bin lira harici para girişi olduğu kaydedildi.

MAL VARLIĞINI TEK TEK ANLATTI

Beşikçioğlu ifadesinde sahip olduğu taşınmaz ve araçları da sıraladı. Buna göre mal varlığında;

- Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık bahçeleri,

- Çeşme Ardıç Mahallesi'nde müstakil ev,

- Urla'da yüzde 50 hisseli müstakil ev,

- İzmir Güzelyalı'da daire,

- İstanbul Büyükyalı'da loft daire,

- Ankara Güneş Sokak'ta daire,

- Ayvalık'ta hisseli arsa,

- İki motosiklet,

- Audi A6 marka otomobil bulunduğunu söyledi.

Bu mal varlığını yıllar içinde yaptığı birikimler ve miras yoluyla edindiğini savundu.

Beşikçioğlu ayrıca Halkbank ve Garanti Bankası'nda hesapları bulunduğunu, Midas üzerinden de kripto varlık yatırım hesabı kullandığını ifade etti.

"BEHZAT Ç." SORUSUNA DA YANIT VERDİ

Emniyet ifadesinde, Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı "Behzat Ç." dizisinin çekimlerinde belediyeye ait tesis, personel ve imkanların kullanıldığı iddiaları da gündeme geldi.

Dosyada yer alan CİMER başvurusunda, dizinin özel gösterimi ve tanıtımı için Etimesgut Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi'nin kullanıldığı, ayrıca ticari bir yapım olan dizi için belediye kaynaklarının seferber edildiği iddiaları soruldu.

Beşikçioğlu ise yapım şirketinin belediyeye ödeme yaptığını, çekimlerin Etimesgut'un tanıtımına katkı sağladığını ve belediyenin herhangi bir zarara uğratılmadığını savundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Beşikçioğlu, kendisine yöneltilen rüşvet, irtikap ve ihale usulsüzlüğü suçlamalarının tamamını reddetti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Beşikçioğlu hakkında savcılığın soruşturması sürüyor.

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Son Dakika Erdal Beşikçioğlu Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • yilmaz aslan yilmaz aslan:
    Erdoğan ın aylık geliriyle mal varlığı çok mu uyuşuyor. 2 5 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    ekremin mal varlığının yanında hiç birşey deyil. 2 1 Yanıtla
  • Engin Çebi Engin Çebi:
    Hangi suclamayi kabul etti 0 0 Yanıtla
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