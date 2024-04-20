Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz: Borçlar Bahane Olmayacak

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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: BERKİN GÜLSOY

(ANKARA) Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, "330 milyon liranın üzerinde bir borçla devraldık ama özellikle vatandaşlarımızın bu konuda tedirgin olmamaları gerekiyor. Çünkü halkımıza hizmet edecek irademiz, gücümüz de mevcut. Borçlar bizim için bir bahane olmayacak. Elbistan'ı daha güzel günler bekliyor. Henüz biz böcek araştırması yapmadık. Bu hafta içi yapacağız" dedi.

Erkan Gürbüz, CHP Genel Merkezi'nde başlayan "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı"na katıldı. Belediye borçlarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Gürbüz, 31 Mart yerel seçimlerinde 51 yıl sonra CHP'ye geçen Elbistan Belediyesi'nin toplam borcunun 334 milyon 921 bin TL olduğu söyledi. Gürbüz, şöyle konuştu:

"330 milyon liranın üzerinde bir boçla devraldık ama özellikle vatandaşlarımızın bu konuda tedirgin olmamaları gerekiyor. Çünkü halkımıza hizmet edecek irademiz gücümüz de mevcut. Bugün bu toplantı da bunun bir göstergesi oldu. Tüm CHP'li belediyelerde sosyal belediyeciliği, dayanışmayla ve çok çalışarak gerçekleştireceğiz. Borçlar bizim için bir bahane olmayacak. Daha iyi şekilde alabilirdik Elbistan'da. Ama el birliğiyle, halkımızla birlikte, Elbistan'lı hemşehrilerimizle birlikte Elbistan'ı daha güzel günler bekliyor. Başaracağız. Bize güvensinler.

"5 AYDA 11 MİLYON ZARAR EDEN BİR KURUM SÖZ KONUSU"

Henüz biz böcek araştırması yapmadık. Bu hafta içi yapacağız. Çünkü bayramdan sonra bir haftalık süreç içerisinde daha önemli Elbistan'ın konuları vardı. Çöp konuları, temizliğine ilişkin Elbistan'ın acil yapılması gereken konuları vardı. Özellikle iştiraklerle ilgili problemler var. Tekstil fabrikasıyla ilgili açılan problemler var, beş ayda 11 milyon zarar eden bir kurum söz konusu. Bütün bunları uzman ekiplerimizle birlikte çözeceğiz. Yaz sonuna doğru Elbistan'ın giderilebilir bütün problemlerini çözeceğiz ve bütçesini de kontrol edilebilir, geliri giderini karşılayan en azından borçlanmayı arttırmayacak bir seviyeye getireceğiz."

Erkan Gürbüz, çalıştayı da "Çok faydalı. Çünkü biz yeni göreve geldik ve önümüze nasıl bakacağımızı, nasıl bir planlama yapacağımıza yönelik partinin tecrübeli kurumları bizlere önderlik ediyorlar. Ayrıca biz her problemi de sadece belediye bütçesiyle çözemeyiz. Burada büyük bir dayanışmanın olacağı gözüküyor. Bu nedenle de tüm partililerimize ve genel başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye değerlendirdi.