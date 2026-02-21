Elbistan'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Elbistan Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda durdurulan araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.