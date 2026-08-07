Klima dış ünitesinden elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki Miraç öldü: 1 tutuklama - Son Dakika
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Klima dış ünitesinden elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki Miraç öldü: 1 tutuklama

Klima dış ünitesinden elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki Miraç öldü: 1 tutuklama
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde komşularının evinde klima dış ünitesine dokununca elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki Miraç Tayşun hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına komşu, taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla tutuklandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde klima dış ünitesine dokunan 4 yaşındaki Miraç Tayşun, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Komşu B.K. gözaltına alındı ve 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla tutuklandı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP CAN VERDİ

Olay, dün Silopi ilçesindeki Bersis TOKİ Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre, komşularının evinin klima dış ünitesine dokunan Miraç Tayşun, elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Miraç, kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KOMŞU TUTUKLANDI

Miraç'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında komşu B.K. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Şırnak, Silopi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Klima dış ünitesinden elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki Miraç öldü: 1 tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hasan Deger Hasan Deger:
    insan olun kaçak elektirik ordada kalmadı 0 2 Yanıtla
  • Zafer El Zafer El:
    Kaçak elektiriklerin diyeti çıkıyor ne diyek 0 1 Yanıtla
  • Bahadir Billor Bahadir Billor:
    İnsan olun Allah kimsenin başına vermesin böle bir durumu. İnsan gibi yorumlar yapın nereden cıkardınız kacak elektrik olduğunu uzman mısınız ağzınıza gelen herşeyi söylüyorsunuz ne.. ...... 1 0 Yanıtla
  • kmloz Oztk kmloz Oztk:
    kaçak elektrik kullanımının sonucu. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 0 1 Yanıtla
  • faruk nador faruk nador:
    Çoğumuzun aklına aynı şey geldi değil mi kaçak elektrik 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Klima dış ünitesinden elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki Miraç öldü: 1 tutuklama - Son Dakika
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