Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.
Bozpınar köyünde inşaatın ikinci katında çalışan Ekrem Kalan (40), yüksek gelirim hattına temas etti.
Elektrik akımına kapılan Kalan, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibince Göçeri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kalan'ın cenazesi, otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.
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