Elektrik dağıtımında yatırım ihtiyacı artıyor

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, dağıtım faaliyetlerinin kamu hizmeti niteliğinde olduğunu ve şirketlerin yatırım yapmama seçeneği bulunmadığını söyledi. Şebekenin büyüdüğünü ve mevcut ekipmanların yenilenmesi gerektiğini belirten Erdoğan, dağıtık üretim, elektrifikasyon ve iklim değişikliğine bağlı talep değişimlerinin yatırım ihtiyacını artırdığını kaydetti.

Yatırım bütçelerinin büyük bölümünün şebekenin genişletilmesi, yenilenmesi ve güçlendirilmesi için kullanıldığını ifade eden Erdoğan, beş yıllık dönem için dağıtım şirketlerinin yatırım, bakım ve işletme bütçelerinin belirlendiğini, bu gelirin hangi abone grubundan ne düzeyde karşılanacağına EPDK'nın karar verdiğini söyledi.

Dağıtım şirketlerinin kur riski ve enflasyona rağmen yatırımlarını sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, kayıp-kaçakla mücadelede tarife sisteminin şirketlere sürekli iyileştirme yükümlülüğü getirdiğini belirtti. Ormanlık alanlardan geçen hatlara ilişkin bakım çalışmalarının her yıl yapılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, bu yıldan itibaren bakım planlamalarının yıl başından itibaren yapıldığını ve hizmet alım süreçlerinin erken başlatıldığını kaydetti.

GDZ Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu ise elektrik depolama teknolojilerinin yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonunda kritik rol oynayacağını söyledi. Depolamanın elektrik sisteminin temel problemi olan dengeleme açısından çok kıymetli olduğunu belirten Bayramoğlu, güneş ve rüzgar gibi kaynakların üretim sürekliliği sağlamadığını, bu nedenle temel baz santrallerin ayakta tutulması gerektiğini ifade etti. Depolama sistemlerinin güneş ve rüzgar üretimindeki dalgalanmaları dengeleyebileceğini vurgulayan Bayramoğlu, geleceğin depolama teknolojilerine bağlı olduğunu ve elektrik dünyasında depolamayla bir devrim yaşanacağını söyledi.