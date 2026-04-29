Elektrik dağıtımında yatırım ihtiyacı artıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elektrik dağıtımında yatırım ihtiyacı artıyor

29.04.2026 04:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji dönüşümüyle birlikte elektrik dağıtım şebekelerinde yatırım ihtiyacı artıyor. ELDER Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, dağıtım şirketlerinin yatırım yapmama seçeneği olmadığını belirtti.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, dağıtım faaliyetlerinin kamu hizmeti niteliğinde olduğunu ve şirketlerin yatırım yapmama seçeneği bulunmadığını söyledi. Şebekenin büyüdüğünü ve mevcut ekipmanların yenilenmesi gerektiğini belirten Erdoğan, dağıtık üretim, elektrifikasyon ve iklim değişikliğine bağlı talep değişimlerinin yatırım ihtiyacını artırdığını kaydetti.

Yatırım bütçelerinin büyük bölümünün şebekenin genişletilmesi, yenilenmesi ve güçlendirilmesi için kullanıldığını ifade eden Erdoğan, beş yıllık dönem için dağıtım şirketlerinin yatırım, bakım ve işletme bütçelerinin belirlendiğini, bu gelirin hangi abone grubundan ne düzeyde karşılanacağına EPDK'nın karar verdiğini söyledi.

Dağıtım şirketlerinin kur riski ve enflasyona rağmen yatırımlarını sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, kayıp-kaçakla mücadelede tarife sisteminin şirketlere sürekli iyileştirme yükümlülüğü getirdiğini belirtti. Ormanlık alanlardan geçen hatlara ilişkin bakım çalışmalarının her yıl yapılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, bu yıldan itibaren bakım planlamalarının yıl başından itibaren yapıldığını ve hizmet alım süreçlerinin erken başlatıldığını kaydetti.

GDZ Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu ise elektrik depolama teknolojilerinin yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonunda kritik rol oynayacağını söyledi. Depolamanın elektrik sisteminin temel problemi olan dengeleme açısından çok kıymetli olduğunu belirten Bayramoğlu, güneş ve rüzgar gibi kaynakların üretim sürekliliği sağlamadığını, bu nedenle temel baz santrallerin ayakta tutulması gerektiğini ifade etti. Depolama sistemlerinin güneş ve rüzgar üretimindeki dalgalanmaları dengeleyebileceğini vurgulayan Bayramoğlu, geleceğin depolama teknolojilerine bağlı olduğunu ve elektrik dünyasında depolamayla bir devrim yaşanacağını söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 05:21:40. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.