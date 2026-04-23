Elektrik Kesintileri Vatandaşın En Büyük Derdi

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) raporuna göre, vatandaşların enerji sektöründe en çok elektrik kesintilerinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

EPDK'nın 2025 yılı faaliyet raporunda, başta elektrik olmak üzere doğal gaz, akaryakıt, LPG ve şarj istasyonlarında sunulan hizmete yönelik vatandaştan gelen şikayetlere yer verildi.

Rapora göre, 2025 yılında söz konusu sektörlerle ilgili tüm kanallar (CİMER dahil) kullanılarak 165 bin 421 şikayet EPDK'ya ulaştı.

Buna göre, elektrik, 118 bin 673 adet (yüzde 71,7) ile en fazla paya sahip olan sektör oldu. Elektrik sektörünü 38 bin 832 adet (yüzde 23,5) ile doğal gaz izledi. Petrol sektörü 2 bin 147 adet (yüzde 1,3) ile üçüncü sırada yer aldı. Araç şarj hizmetleri, bin 24 adet (yüzde 0,6) şikayetle dördüncü oldu. Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) 430 adet (yüzde 0,3) şikayetle son sırada yer aldı.

Vatandaşın derdi elektrik kesintileri

Türkiye'de, 21 şehir içi elektrik dağıtım bölgesi var. Bu hizmet, özel sektör eliyle sunuluyor. Elektrik dağıtımına, her yıl milyarlarca lira alt yapı yatırımı yapıldığı açıklanıyor. Ancak, kesintilerin bir türlü sonu gelmiyor.

Rapora göre, elektrik piyasasında dağıtım faaliyetleri ile ilgili şikayetlerin en fazla yoğunlaştığı alan yüzde 44,4 ile enerji kesintisi oldu. Bunu, yüzde 8,7 ile voltaj dalgalanması, yüzde 8,4 ile yatırım/ilk bağlantı izledi.

Doğal gazda şikayetler bağlantı konusunda

Rapora göre, doğal gazda bu döneme ilişkin şikayet kategorisine tabi 38 bin 832 adet bildirim hakkında işlem yapıldı. Doğal gaz piyasasında en çok şikayet, yüzde 52 ile bağlantı/servis hatlarıyla ilgili geldi. Bunu, yüzde 7 ile servis kutusu konusu izledi.