Elektrik Mühendisleri Odası: Yangınların Nedeni Bakım İhmalidir

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(ANKARA) - Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen yangınların çıkış nedenlerini araştırdı. Araştırma sonucunda, yapılan açıklamada, "Nakil hatlarının ve trafoların bulunduğu bölgelerde herhangi bir atlama olmaması için gerekli olan bakımların yapılmadığı, atlama durumunda ise yangın meydana gelmemesi için yapılması gereken düzenli bakım ve temizlik çalışmalarının ihmal edildiği anlaşılmaktadır" denildi.

Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır ve Mardin'de yaşanan yangınların ardından, yangının çıktığı bölgelere giderek incelemelerde bulundu.

Heyetin incelemesinin ardından EMO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Yangının başladığı Köksal Mahallesi'ndeki elektrik dağıtım şebekesindeki eksiklere ilişkin çalışma yapan EMO heyeti, bölgedeki dağıtım şebekesinin eski ve bakımsız olduğu, bazı izolatörlerin kırık olması gibi sorunlar olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca tarımsal sulama tesisinde elektrik mühendisi bir yüksek gerilim işletme sorumlusu olmadığı belirlenmiştir. Hatlarda 'birçok noktada eklerin ve liflenmelerin olduğu; direkteki OG sigortalarının yerinde olmadığı, bunun yerine iletkenlerle bypass edildiği ve bu bağlantıların gevşeklikten dolayı arka(kıvılcıma) sebebiyet verebileceği; birçok direkte kırık izolatörlerin olduğu, bu durumun atlamalara sebep olabileceği' saptanmıştır. Aynı şekilde hatların geçtiği güzergahlarda direklerin etrafında ağaçların budanması ve otların temizlenmesi gibi yangına karşı iyi bilinen önlemlerin alınmadığı gözlemlenmiştir. Nakil hatlarının ve trafoların bulunduğu bölgelerde herhangi bir atlama olmaması için gerekli olan bakımların yapılmadığı, atlama durumunda ise yangın meydana gelmemesi için yapılması gereken düzenli bakım ve temizlik çalışmalarının ihmal edildiği anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.