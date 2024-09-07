Antalya\'da Yangın: Genç Yaralandı

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ANTALYA'da odasındaki elektrik prizinden duman çıktığını fark eden genç, yangına müdahale etmek isterken yaralandı. Çıkan yangında odadaki eşyalar küle döndü.

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Zerdalilik Mahallesi 1380 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; annesiyle yaşayan 17 yaşındaki A.O.'nun, odasındaki elektrik prizinden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden anne 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, oğlu ile dışarıya çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri elektrik aksanından kaynaklı başlayan yangını kısa sürede söndürürken, odada bulunan eşyalar küle döndü. Odasında başlayan yangını fark edip, ilk etapta kendisi müdahale etmeye çalışan gencin ise elleri yandı. Yaralanan genç, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Yangının ardından yanan eşyalar ise evin bahçesine çıkartıldı.

HABER - KAMERA: Tunahan KIR/ ANTALYA