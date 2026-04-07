Elektrik Zamları Tarımda Üretim Maliyetlerini Artırıyor - Son Dakika
Elektrik Zamları Tarımda Üretim Maliyetlerini Artırıyor

07.04.2026 13:10
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, elektriğe gelen %25'lik zammın sulama suyu fiyatlarını artırarak çiftçileri zor durumda bırakacağını belirtti. Özellikle yeraltı sularıyla sulama yapılan bölgelerde etkinin daha fazla olacağı vurgulandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gübre, tohum, ilaç, fide ve mazot maliyetlerindeki artışların elektriğe yapılan %25'lik zamla sulama suyu fiyatlarında da önemli artışlara yol açacağını ve bu durumun üretim maliyetlerini artıracağını ifade etti. Gürer, çiftçilerin daha pahalıya sulama suyu kullanmak zorunda kalacağını ve girdi maliyetlerindeki artışın çiftçiyi düşündürdüğünü söyledi.

Bölgede sulamanın büyük oranda yeraltı sularıyla yapıldığını belirten Gürer, özellikle elektrik maliyetlerindeki artışın sulama suyu maliyetini artırarak üreticiyi zor durumda bırakacağını vurguladı. Niğde, Konya, Aksaray gibi yerlerde kuyulardan elektrikle su çekildiğini ve sulama suyu bedelinin sezon sonundan önce alınmasının çiftçiler için sıkıntı yarattığını ekledi.

Gürer, sulamanın verim açısından kritik önemde olduğunu belirterek, kuru tarımda bir dönümde 270 kilo buğday alınırken, sulu tarımda 550'den 800 kiloya kadar buğday alınabildiğini açıkladı. Suyun verimlilik demek olduğunu, ancak elektrik zamlarıyla sulama suyu fiyatlarının artacağını ve İç Anadolu'da yeraltı kuyularından elektrikle su çekildiği için şalter basıldığında %25 zamlı ödeme oluşacağını söyledi.

Sulama Kooperatif yöneticisi Mustafa Çetinkol, geçen yıl 350-400 lira arasında değişen sulama fiyatlarının bu sene %25 ile 40'lık bir zam görebileceğini ve bu artışın üretici için ek külfet olacağını belirtti. Gürer, Misli Ovası'nda patates üretiminin yoğun olduğunu ve yılda en az 14 kez sulama yapılması gerektiğini, bu fiyatlarla çiftçilerin geçen yıla göre en az %40 maliyet artışıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Artan elektrik maliyetlerinin kooperatifleri de zor durumda bıraktığını söyleyen Gürer, sulama fiyatlarının kaçınılmaz olarak artacağını ve kooperatiflerin suya zam yapmak zorunda kalacağını vurguladı. DAP gübre tonunun 40 bin TL, ÜRE gübre tonunun 33 bin TL, mazotun 80 lirayı aştığı ve tohumdan ilaca fiyatların her ay zamlandığı bir süreçte elektrik zamlarının sulama suyu için de ek fiyat artışı yarattığını, artan her girdinin ürün maliyetini artırdığını ve düşük alım fiyatları oluşursa çiftçi sorunlarının büyüyeceğini ekledi.

Son Dakika Güncel Elektrik Zamları Tarımda Üretim Maliyetlerini Artırıyor - Son Dakika

