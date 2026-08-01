Elektrikçi Gitariste Müzik Tutkusu - Son Dakika
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Elektrikçi Gitariste Müzik Tutkusu

Elektrikçi Gitariste Müzik Tutkusu
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Hatay'da elektrikçilik yapan Ahmet Aziz Reyhan, geceleri sokak müziği ile insanları bir araya getiriyor.

HATAY'da Ahmet Aziz Reyhan (26), gündüz elinde tornavida ve ekipmanla elektrikçilik yaparak geçimini sağlarken, gece ise gitarıyla sokağa çıkıyor.

Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı mezunu olan Ahmet Aziz Reyhan, eğitimi aldığı mesleğinin yanında müzik tutkusunu da sürdürüyor. Gündüz elinde tornavida ve ekipmanlarla elektrikçilik yaparak geçimini sağlayan Reyhan, geceleri de gitarıyla sokağa çıkıyor. Reyhan, 7'den 70'e her yaştan kişiyi, sanatıyla etrafında topluyor. Mesleğinin elektrikçilik olmasına rağmen müzik tutkusunu hiçbir zaman kaybetmediğini kaydeden Reyhan, "İlk gitarımı çocuk yaşlarda harçlıklarımla aldım. Profesyonel müzik eğitimi almadım ancak kendimi geliştirerek yoluma devam ediyorum. Gündüzleri elektrik ve dekorasyon işiyle uğraşıyorum, akşamları ise sokak müziği yapıyorum. Müziğe başlama hayalim, insanların hayatında bir tebessüm olabilmekti. Gitarımı sırtıma alıp şehir şehir, köy köy dolaşmayı, özellikle çocukların yüzünü güldürmeyi istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Hatay, Müzik, Yaşam, Son Dakika

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