Elektrikli Araç Pazarında İki Kutuplu Rekabet: Lüks Segmentte Menzil, Giriş Segmentte Fiyat Öne Çıkıyor - Son Dakika
Elektrikli Araç Pazarında İki Kutuplu Rekabet: Lüks Segmentte Menzil, Giriş Segmentte Fiyat Öne Çıkıyor

27.04.2026 09:09
Elektrikli araç pazarı, lüks modellerde 1000 kilometreye yaklaşan menziller ve giriş segmentte uygun fiyatlarla ikiye ayrıldı. Türkiye'de vergi avantajları ve alım gücü tercihleri şekillendiriyor.

Otomotiv sektöründe elektrikli araç pazarında rekabet hızla büyüyor. Lüks modeller 1000 kilometreye yakın menziller sunarken, küçük modellerde öncelik tüketiciye ulaşmak. BMW i7 ve Mercedes-Benz EQS gibi araçlar menzil ve konfor dengesini zirveye taşırken, giriş segmentte Hyundai Ioniq 3 ve Fiat Grande Panda gibi modeller 325 km'den başlayan menzillerle şehir içi kullanım için yeterli görülüyor.

Türkiye'de vergi dilimleri ve alım gücü tercihleri belirliyor. Lüks segmentte menzil ve konfor ön planda olsa da geniş kitleler için fiyat belirleyici. ÖTV avantajı sağlayan düşük motor güçlü elektrikli araçlar daha hızlı yaygınlaşıyor. 400-450 kilometre menzil sunan erişilebilir modeller ideal denge olarak görülüyor.

Fiat Grande Panda, 44 kWh bataryası ve 320 km üzeri menziliyle 1,5 milyon lira fiyatla en ucuz elektrikli otomobiller arasında. Mercedes-Benz EQS 450+ ise 926 km menzille İstanbul'dan Adana'ya tek şarj imkanı sunuyor. Hyundai Ioniq 3, 344 km ve 496 km menzil seçenekleriyle yerli üretim avantajıyla dikkat çekiyor. BMW i7 60 xDrive ise 560 km menzil ve 112,5 kWh bataryasıyla premium segmentte yer alıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Elektrikli Araç Pazarında İki Kutuplu Rekabet: Lüks Segmentte Menzil, Giriş Segmentte Fiyat Öne Çıkıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Elektrikli Araç Pazarında İki Kutuplu Rekabet: Lüks Segmentte Menzil, Giriş Segmentte Fiyat Öne Çıkıyor - Son Dakika
