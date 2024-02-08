Elektrikli Araç Satışları Artıyor

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EGE Otomotiv Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, elektrikli araçlarda pazar payının her geçen gün artığını belirtip, 2022'de 8 bin olan elektrikli araç satışının 2023'te 87 bine çıktığını söyledi. Torun, "2024'te elektrikli araç satışının 2023'e göre daha iyi olacağını öngörüyoruz" dedi.

Türkiye'de 2023 yılında otomotiv satışı, 1 milyon 250 bin adet araç ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Trafiğe kayıt yapılmış araç sayısında 2,5 milyona ulaşan İzmir ise iller arasında 3'üncü sırada yer aldı. 2023'ün, otomotiv sıfır araç satışları için oldukça güzel bir yıl olduğunu söyleyen Ege Otomotiv Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, "İkinci el araç için de geçen yıl oldukça hareketli bir yıldı. Sıfır araçların bayilerde bulunması oldukça güç olduğundan dolayı ikinci el araca yoğun bir şekilde talep arttı ve fiyatlar hızla tırmandı. Ancak bu talep ağustos ayından sonra düşmeye başladı. Türkiye'de geçen yıl ikinci elde toplam el değiştiren motorlu kara taşıt sayısı 10,5 milyon. Bunun 850 bin adedi, İzmir içinde gerçekleşti" dedi.

'ŞARJ İSTASYONU SAYISI DA GİTTİKÇE ARTIYOR'

Türkiye'de elektrikli araçlara olan ilginin arttığını da vurgulayan Torun, "2022'de 8 bin elektrikli araç satılmıştı. 2023'te ise 87 bin adet elektrikli araç satıldı. Pazar payı her geçen gün artıyor. Bununla beraber elektrikli sınıfında nitelendirilen hibrit araç satışları da bir önceki yıl 56 bin adetken 2023 yılında 120 bine yükseldi. Ayrıca şarj istasyonu sayısı da gittikçe artıyor. Bu da tüketicilerin elektrikli araçlara olan talebini artırıyor. 2024'te elektrikli araç satışının 2023'e göre daha iyi olacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

'BALON FİYAT YÜKSELİŞİ DÜŞTÜ'

Bu yıl elektrikli araçlar için talep olduğunu söyleyen Torun, "Yerli üretimi desteklemek için hükümet birtakım önlemler aldı. Bu kapsamda ithal olarak gelen elektrikli araçlara şu an cazip bir vergilendirme sistemi yok. Bu yıl elektrikliler dışında sıfır araç satışlarında finansa erişimin zorlaşması, ekonomik şartlar ve yaşanan durgunluğun geçen yılın biraz daha altında kalınmasına sebep olacaktır. Öngörüm; 850 bin civarında bir satış. İkinci el de geçen yıl olan popülaritesini kaybetti. Geçen yıl ikinci el fiyatlarında olan balon fiyat yükselişi düştü. Türkiye'de otomobil yatırım aracı haline gelmişti. İkinci eli bu nedenle çok tercih eden vardı ama şu an mevduat faizi oranlarının bu yüksekliği otomobile olan yatırımı, bankalara nakit olarak götürmüş durumda" dedi. (DHA)